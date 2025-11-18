Volver | La Tecla Nacionales 18 de noviembre de 2025 NUEVA SALIDA

Escándalo de ANDIS: renunció una funcionaria luego de encontrarle USD 700 mil en su casa

La directora nacional de desarrollo regional y sectorial dejó su cargo en la Secretaría de Industria y Comercio después de que la Justicia incautara dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos en su domicilio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la ANDIS.

Compartir