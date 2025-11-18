Con el Presupuesto como telón, la Provincia recibe a los gremios estatales

DIPUTADOS

“Estamos como en 2024”: la oposición pide rosca e iría con su dictamen en Presupuesto Aseguran que nadie del oficialismo se comunicó para iniciar las negociaciones por los proyectos del Ejecutivo. Esta tarde tendrían el visto bueno en comisión y el 26 sesionaría la Cámara Baja. La interna peronista no cesa y Kicillof sigue sin dar señales de ceder a los pedidos.