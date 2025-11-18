Ojeda tras la condena a Makintach: “Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá”

La tensión en torno al juicio por la muerte de Diego Maradona continúa, ahora Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda brindó declaraciones tras conocerse la condena contra la jueza Julieta Makintach por las grabaciones clandestinas dentro de la sala de audiencias.



Con un tono firme y visiblemente indignado, Baudry calificó el episodio como “uno de los hechos más graves de la historia judicial de la provincia de Buenos Aires”. Según explicó, el uso de cámaras y micrófonos dentro del tribunal, sumado a la realización del documental Justicia Divina con imágenes tomadas sin autorización, compromete la validez de todo el proceso.



El abogado advirtió que el caso podría incluso volver a foja cero, lo que prolongaría aún más la búsqueda de justicia que ya lleva cuatro años. “Acá pierden los mismos de siempre: la familia de Diego y, sobre todo, un nene que solo quiere saber qué pasó con su papá”, expresó en referencia a Dieguito Fernando, el hijo de doce años de Verónica Ojeda.



Baudry también apuntó contra los demás integrantes del tribunal y los organismos de control: “¿De verdad quieren hacernos creer que nadie sabía nada? Esto no es un hecho aislado. Es parte de una estructura que mira para otro lado".



Por su parte, Verónica Ojeda se mostró conmovida por la situación. Acompañada por su hijo, afirmó: “Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá”. Y agregó con firmeza: “Que esta jueza pague lo que tenga que pagar”.



El adolescente en una primera instancia no quiso brindar declaraciones, pero al salir del edificio público, no se quedó callado, gritó ante la guardia periodística : "Justicia por papá".

