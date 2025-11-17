Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2025 TRANSPORTE

Nuevo aumento del boleto de colectivo en el AMBA: cuánto sale el mínimo

El Gobierno confirmó el nuevo precio del mínimo de colectivos en el AMBA. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial para “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.

Compartir