Lunes, 17 noviembre 2025
Argentina
Buenos Aires
17 de noviembre de 2025
TRANSPORTE

Nuevo aumento del boleto de colectivo en el AMBA: cuánto sale el mínimo

El Gobierno confirmó el nuevo precio del mínimo de colectivos en el AMBA. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial para “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.

El Gobierno confirmó el nuevo precio del mínimo de colectivos en el AMBA. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial para “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.

El esquema tarifario incluye un aumento del 9,7% con respecto al precio anterior. Una suba que aplica a todas las formaciones que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires. El incremento se da en consonancia con la actualización del mínimo de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y, en paralelo, del boleto en la provincia de Buenos Aires.

El decreto del Boletín Oficial actualizó las tarifas de la siguiente manera:

Tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección): pasó de $451,01 con SUBE registrada a $495,75.
Tramo de 3 a 6 km (segunda sección), de $502,43 a $551,16.
Tramo de 6 a 12 km (tercera sección), de $541,13 a $593,61.
Tramo de 12 a 27 km (cuarta sección), de $579,87 a $636,11.
Lista de colectivos con aumento
El aumento aplica a las siguientes formaciones:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Aumenta el transporte en noviembre: subte y peajes

Cuánto sale el subte hoy

A partir del 1° de noviembre, los boletos de subte y premetro son:

Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.
Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.
Premetro: $405,15.
Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.
Tarifa Social: $404,95.
Tarifa Estudiantil: $161,98.

Precios de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $1.384,71 en horario no pico y $2.215,81 en horario pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $830,97 en horario no pico y $996,93 en horario pico.
Peaje Alberti: $830,97 en horario no pico y $1.107,91 en horario pico.
Paseo del Bajo: $7.353,94 (sin banda horaria).
 
Vehículos livianos: dos ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $3.323,63 no pico / $4.710,13 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $1.384,71 no pico / $1.958,18 pico.
Peaje Alberti: $1.052,56 no pico / $1.329,34 pico.
Paseo del Bajo: $7.353,94.

Vehículos pesados: dos ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.
Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.
Paseo del Bajo: $8.089,41.

Vehículos con tres ejes - con remolque

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $5.262,25 no pico / $7.754,88 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $2.492,60 no pico / $3.600,52 pico.
Peaje Alberti: $1.938,89 no pico / $2.492,60 pico.
Paseo del Bajo: $7.353,94.

Tres ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $6.713,45 no pico / $18.002,46 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $3.323,63 no pico / $8.585,76 pico.

Cuatro ejes

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $10.247,49 no pico / $25.757,25 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $3.916,20 no pico / $9.416,51 pico.

Cinco ejes o más

AU 25 de Mayo y AU Perito Moreno: $14.679,11 no pico / $32.681,32 pico.
AU Illia - Retiro II - Sarmiento y Salguero: $5.816,33 no pico / $16.340,73 pico.
Paseo del Bajo: $9.560,23.

