COMUNICADO

Kicillof se solidarizó con De Vido y pidió que reciba atención médica

El comunicado, firmado por varios ministros bonaerenses y jefes comunales, reclama una condena "injusta" y piden que se brinde atención médica para tratar la enfermedad del acusado.

Durante la noche del sábado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó en su perfil de X un comunicado en el que, junto a funcionarios de su gabinete e intendentes de la provincia, se solidariza con Julio De Vido, ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, quien se encuentra detenido tras la confirmación de su condena a cuatro años en prisión por la causa de la Tragedia de Once.

Cabe destacar que De Vido se entregó el pasado jueves en Comodoro Py, luego de ser hallado culpable de ser partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta por el manejo de los subsidios del ferrocarril Sarmiento.

Los firmantes expresaron preocupación por la salud del exfuncionario, como así también lo hizo su familia que días atrás denunció las condiciones de detención en el penal de Ezeiza. En ese sentido, solicitaron que reciba la atención médica necesaria y que se evalúe “con urgencia” la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria. 
 

Entre los firmantes se encuentran: Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad); Walter Correa (ministro de Trabajo); Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires); Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes); Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown); Fernando Espinoza (intendente de La Matanza); Mario Secco (intendente de Ensenada); Juan José Mussi (intendente de Berazategui); Julio Alak (intendente de La Plata); entre otros.

El comunicado concluye advirtiendo la necesidad de “revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido, garantizar sus derechos y adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad”.

