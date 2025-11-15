Apps
INSÓLITO

La Libertad Avanza quiere crear más estado en un distrito: impulsaron la oficina de objetos perdidos

El bloque libertario en el Concejo de Trenque Lauquen promovió una iniciativa inédita, que se contrapone a las ideas del presidente que intenta achicar el estado lo más que puede.

A contramano del discurso nacional de reducción del Estado que sostiene el presidente de la nación, Javier Milei, el bloque de concejales de La Libertad Avanza en el municipio de Trenque Lauquen presentó un proyecto de ordenanza para crear una Oficina Municipal de Objetos Perdidos. La iniciativa apunta a sumar una estructura específica para centralizar la recepción y recuperación de pertenencias extraviadas en la ciudad.

Según publicó OesteBA, la propuesta plantea que la oficina tenga a su cargo recibir, registrar, custodiar y entregar los elementos hallados por vecinos, instituciones o dependencias públicas. Los ediles Gustavo Bories y Jennifer Pérez, autores del proyecto, señalaron que hoy no existe un mecanismo institucional claro que permita garantizar la devolución a sus dueños.

El texto detalla que cada objeto deberá ser incorporado a un registro público y accesible, consignando fecha, lugar y circunstancias del hallazgo. Además, plantea que los elementos sean conservados bajo custodia por un plazo mínimo de seis meses, tiempo durante el cual los propietarios podrán retirarlos previa acreditación de identidad. También prevé la publicación periódica de listados de objetos encontrados en la web municipal y en carteleras públicas.

Pasado ese lapso, la Municipalidad quedará habilitada para donar los objetos a instituciones de bien público, subastarlos para destinar lo recaudado a programas sociales, o eliminarlos en caso de que sean inservibles. Para evitar gastos extra, el proyecto sugiere ubicar la oficina en el espacio donde actualmente funciona Turismo, en la terminal de ómnibus sobre la avenida principal, y replicar el servicio en Beruti y 30 de Agosto.

Finalmente, la ordenanza establece que el Municipio realice campañas periódicas para difundir la existencia del servicio y explicar el procedimiento de entrega y recuperación. El objetivo, según remarcan los concejales libertarios, es fomentar la solidaridad comunitaria y dotar de mayor transparencia a un trámite que, por ahora, depende del esfuerzo individual de quienes encuentran objetos en la vía pública.
 

