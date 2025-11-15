15 de noviembre de 2025
ALARMANTE
Mercado laboral en alerta: empleo en blanco acumula ocho meses de caída
El empleo asalariado privado registró 27.000 bajas en lo que va de 2025 y acumula más de 180.000 desde noviembre de 2023. La población con trabajo registrado llega a 12,8 millones de personas.
El mercado laboral formal argentino continúa mostrando señales de debilidad. En agosto, la población con empleo registrado alcanzó 12.844.725 personas, entre asalariados registrados y trabajadores independientes.
De ese total, 10.051.165 son asalariados registrados, incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares. Por su parte, 2.793.560 personas realizan trabajo independiente, entre monotributistas y autónomos.
El empleo asalariado privado sigue siendo el más afectado. 2025 acumula 27.000 bajas, mientras que desde noviembre de 2023 se contabilizan 181.512 puestos de trabajo menos.
Esta caída se extiende por ocho meses consecutivos, reflejando tensiones en distintos sectores de la economía y preocupación sobre la estabilidad del empleo formal.
Especialistas y gremios advierten que la caída sostenida del empleo registrado podría tener impactos directos en la calidad de vida de los trabajadores y en la recaudación del sistema previsional.
La continuidad de esta tendencia podría complicar la negociación paritaria en distintos sectores. Las bajas salariales y la pérdida de empleo afectan directamente la capacidad de consumo y el poder adquisitivo.