Volver | La Tecla Nacionales 15 de noviembre de 2025 ALARMANTE

Mercado laboral en alerta: empleo en blanco acumula ocho meses de caída

El empleo asalariado privado registró 27.000 bajas en lo que va de 2025 y acumula más de 180.000 desde noviembre de 2023. La población con trabajo registrado llega a 12,8 millones de personas.

