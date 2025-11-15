15 de noviembre de 2025
TOMA NOTA
Cambios en el monotributo: qué pasará con los contribuyentes si se elimina el Régimen Simplificado
Muchas versiones han circulado en los últimos días sobre una posible eliminación, lo que ha generado incertidumbre en la población.
Tras el avance de la reforma laboral, uno de los puntos que más preocupan a los contribuyentes es lo que pasará con el monotributo. Si bien han circulado todo tipo de versiones sobre el tema, es importante señalar que habría cambios significativos.
En primer lugar, si se elimina y no se realizan cambios en el Régimen General, los afectados –que en la categoría más baja abonan $37.085 mensuales por todo– pasarían a enfrentar los siguientes costos:
-Deberán pagar por jubilación de autónomos alrededor de $82.000.
-Deberán contratar una medicina prepaga si quieren mantener cobertura médica.
-Podría ocurrir que no puedan trasladar el IVA a sus clientes y deban absorberlo total o parcialmente.
-Podrían quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
-Tendrán que presentar declaraciones juradas de IVA y Ganancias, lo que implica mayores exigencias formales y administrativas.
-Si hoy están adheridos al Monotributo provincial y municipal unificado, pasarán a tener obligaciones por Ingresos Brutos y tasas municipales por separado.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, opinó que “si se elimina el Monotributo sin una reforma integral del régimen general, el impacto será negativo”.
“Los cambios en el régimen general son necesarios y no se pueden postergar si realmente se quiere avanzar en esa dirección”. Y advirtió: “Pero hacer todo junto, de manera abrupta, puede ser contraproducente”.