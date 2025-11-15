Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de noviembre de 2025 PABLO LOPEZ

Crisis por abajo: "Hay más municipios que tienen que enfrentar situaciones complicadas"

El ministro de Economía de Axel Kicillof dialogó con La Tecla y trazó las perspectivas de la ley de leyes 2026. La baja de impuestos, el fondo para municipios y la necesidad de obtener financiamiento para obras

