15 de noviembre de 2025 INVESTIGACION

Jubilados desaparecidos: cómo sigue la causa

Desde el pasado 11 de octubre, cuando la pareja fue vista por última vez en los Cañadones de Visser, Chubut, no volvió a aparecer ninguna señal concreta que permita reconstruir qué ocurrió en el trayecto hacia Camarones.

