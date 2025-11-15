Apps
Jubilados desaparecidos: cómo sigue la causa

Desde hace un mes, cuando la pareja fue vista por última vez en los Cañadones de Visser, Chubut, no volvió a aparecer ninguna señal concreta que permita reconstruir qué ocurrió en el trayecto hacia Camarones. Lo único que se multiplica son las hipótesis y, en paralelo, el desconcierto de los equipos que trabajan en el caso.

“Hubo mucha información errónea sobre supuestos hallazgos”, advirtió el comisario Pablo Lobos, una de las autoridades que encabeza la búsqueda. Y aclaró: “Se hallaron residuos en la zona, pero ningún objeto perteneciente a la pareja”.

Según Lobos, los elementos encontrados no guardan relación con Pedro ni con Juana y no aportan pistas sobre su destino. “En los años que llevamos en esta área, este es un caso muy complejo. No hay hipótesis que hayamos descartado todavía”, reconoció. Y agregó que, si bien aún analizan la posibilidad de que el mar haya intervenido, “esa chance es muy lejana”.

Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, confirmó que los rastrillajes se extendieron sobre la franja costera porque es una zona donde el mar deposita objetos de manera transitoria.

La intención es descartar cualquier indicio que pudiera orientar la búsqueda, aunque hasta ahora los resultados han sido nulos. “Estamos peinando la zona costera para ver si aparece algún indicio que nos permita encausar la búsqueda”, detalló el funcionario.

 

