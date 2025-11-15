Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de noviembre de 2025 EXPLOSION EN EZEIZA

Nación y Provincia activaron un operativo "en red y de manera articulada"

Tras el siniestro químico en Ezeiza, Nación y Provincia activaron operativos de emergencia, reforzaron hospitales y pidieron a la población cumplir estrictas medidas preventivas. La cartera sanitaria bonaerense informó que brindará información oficial a medida que se actualice el operativo.

