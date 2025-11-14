14 de noviembre de 2025
Indagarán a Spagnuolo por el caso de las presuntas coimas en la ANDIS
Tras varios meses de investigación, el fiscal Franco Picardi decidió citar a declarar al extitular del organismo.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga un presunto entramado de corrupción con fondos de esa oficina, que involucrarían a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei.
Spagnuolo, cuya voz supuestamente es la que corresponde a una serie de audios que se filtraron públicamente en agosto, haciendo estallar el escándalo por el esquema de sobornos que se describe en esos mensajes, fue citado por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la pesquisa.
Picardi decidió llamar a indagatoria a Spagnuolo y también a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete ,Daniel Garbellini, Eduardo González, Lorena Di Giorno, Roger Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, para que den explicaciones por los hechos que se investigan.
Picardi consideró que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario naciona”.
Las coimas se habrían pagado durante la compra de medicamentos para beneficiarios del programa Incluir Salud.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, afirmó hace pocos días que los audios divulgados no contienen la voz de Spagnuolo y que habrían sido creados mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).