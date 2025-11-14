Un municipio bonaerense, en emergencia sanitaria
El Concejo declaró el estado de emergencia por 120 días por el “estado crítico del sistema de salud”. El intendente Gesualdi puede vetar la ordenanza.
El municipio bonaerense de San Andrés de Giles se encuentra en estado de emergencia sanitaria, debido al “crítico” estado de su sistema de salud, por el lapso de 120 días.
Así lo definió hoy el Concejo Deliberante gilense, que aprobó una ordenanza al efecto.
Presentada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC), el texto aprobado dispone declarar la emergencia sanitaria por cuatro meses a causa del “estado crítico” del sistema de salud del distrito y destaca “la urgente necesidad de adoptar medidas excepcionales para asegurar el pleno acceso al derecho a la salud de todos los vecinos”
El intendente peronista Miguel Gesualdi, que tiene minoría en el CD hasta diciembre, podría vetar la ordenanza antes del recambio, en la próxima sesión del cuerpo.
JxC y La Libertad Avanza (LLA) suman ocho ediles en el deliberativo gilense, contra seis del oficialismo. Pero, gracias a la amplia victoria local de Fuerza Patria en las elecciones de septiembre, a partir del 10 de diciembre el peronismo tendrá siete concejales, es decir, la mitad del cuerpo, y además contará con la presidencia.