14 de noviembre de 2025
MARCHA ATRÁS
Milei dijo que no eliminarán el monotributo y llamó “delincuentes” a los periodistas
El Presidente atribuyó a “mentiras y operaciones de delincuentes” la difusión de la versión de que todos los monotributistas deberán pasarse al régimen de autónomos, con un incremento del monto a pagar.
El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo hoy que el gobierno no se propone eliminar el sistema de monotributo, y atribuyó la circulación de esa versión en la prensa a “mentiras y operaciones”.
“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad. Los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, dijo Milei, consultado sobre el particular.
El mandatario dijo que la versión de que se iba a eliminar el monotributo, obligando a cientos de miles de trabajadores a pasarse al sistema de autónomos (con un fuerte incremento en el monto a pagar), proviene de “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.
“Es una mentira inventada por los medios para generar ruido”, dijo Milei. “Con tal de ensuciar al gobierno, no tienen ningún tipo de problema en decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran. Los medios son enemigos del gobierno.”
Más temprano, el jefe del gabinete libertario, Manuel Adorni, había negado también la versión. “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Por favor, hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, dijo.