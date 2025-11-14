Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2025 MARCHA ATRÁS

Milei dijo que no eliminarán el monotributo y llamó “delincuentes” a los periodistas

El Presidente atribuyó a “mentiras y operaciones de delincuentes” la difusión de la versión de que todos los monotributistas deberán pasarse al régimen de autónomos, con un incremento del monto a pagar.

