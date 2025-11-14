Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de noviembre de 2025 EN ROJO

Industria textil en crisis: suspendieron a 175 trabajadores de una reconocida fábrica en Mar del Plata

Tras una audiencia en Trabajo, Textilana S.A. aplicará suspensiones hasta marzo de 2026 con salarios recortados y en un escenario nacional marcado por la caída de la producción y el avance de la importación de prendas.

