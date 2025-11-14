Apps
Viernes, 14 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
14 de noviembre de 2025
EN ROJO

Industria textil en crisis: suspendieron a 175 trabajadores de una reconocida fábrica en Mar del Plata

Tras una audiencia en Trabajo, Textilana S.A. aplicará suspensiones hasta marzo de 2026 con salarios recortados y en un escenario nacional marcado por la caída de la producción y el avance de la importación de prendas.

Industria textil en crisis: suspendieron a 175 trabajadores de una reconocida fábrica en Mar del Plata
Compartir

La crisis de la industria textil volvió a golpear de lleno a Mar del Plata. La tradicional empresa Textilana S.A., responsable de la emblemática marca Mauro Sergio, confirmó la suspensión de 175 de sus 250 operarios desde este lunes 16 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026. La medida, que terminó de definirse luego de una audiencia convocada por el ministerio de Trabajo de la Nación, representa otro impacto en una planta que ya había despedido a alrededor de 150 trabajadores a mitad de año.

Las negociaciones entre la firma y los representantes gremiales se extendieron durante varios días, con idas y vueltas para morigerar los plazos y las condiciones del acuerdo. Finalmente, las partes consensuaron un esquema de suspensiones que afectará principalmente al personal de producción de la planta ubicada sobre la Ruta 88. Los afectados percibirán solo el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas, un recorte que se siente aún más en un contexto de pérdida generalizada del poder adquisitivo.

Si bien Textilana emplea también a trabajadores de mantenimiento y a quienes se desempeñan en los locales de venta al público, por el momento las suspensiones no alcanzarán a esos sectores. La empresa, que llegó a contar con 1.200 empleados en sus mejores épocas, inició un proceso de ajuste sostenido que la redujo a unos 400 puestos a comienzos de 2024, y que desde entonces continúa a paso firme.

El caso de la fábrica marplatense es un reflejo de lo que sucede en la actividad textil en todo el país. Según los datos del sector, la producción se desplomó 18,1% en agosto de 2025 respecto del mismo mes del año anterior y la utilización de la capacidad instalada cayó a un 41,5%, dejando amplias áreas ociosas. 

En paralelo, el empleo formal se redujo a 108.000 puestos, lo que implica la pérdida de 5.000 trabajadores en solo un año, empujado por un mercado interno debilitado y el avance de la ropa importada.

La combinación de ventas en baja, costos que no dejan de aumentar y una competencia externa que gana terreno dejó a empresas como Textilana frente a decisiones cada vez más drásticas. Y en una ciudad donde el empleo industrial es una pieza clave, las nuevas suspensiones vuelven a encender las alarmas.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

PONEN PRIMERA

No hagan planes para el 18: el Presupuesto 2026 inicia su derrotero en Diputados

La Cámara Baja convocó para el próximo martes a reunión de la comisión de Presupuesto e Impuestos, inicio formal del debate parlamentario del paquete de leyes. La sesión en la el oficialismo buscará aprobarla también tiene fecha. Arrancó el poroteo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Que pase el que sigue: Provincia negocia las cuentas y le toca el turno a los gremios

La UCR se mueve: Abad, Posse y Salvador congregaron a dirigentes del Conurbano

No hagan planes para el 18: el Presupuesto 2026 inicia su derrotero en Diputados

Acuerdo con Estados Unidos: carne, acero y aluminio serán los productos argentinos más favorecidos

Mariano Iúdica fulminó a los que lo criticaron por sus declaraciones sobre Marcelo Tinelli

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET