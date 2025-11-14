14 de noviembre de 2025
SALUD
Avance médico: científicos argentinos descubren una nueva forma de tratar la diabetes
Investigadores del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), perteneciente al CONICET y la Universidad Austral, descubrieron que las células del páncreas que producen insulina pueden aprender a resistir el daño.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, investigadores de la Universidad Austral y del CONICET publicaron un hallazgo clave con potencial terapéutico para esta enfermedad, que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo.
El estudio muestra que las células beta pancreáticas, responsables de la producción de insulina, pueden aprovechar situaciones moderadas de estrés para adaptarse y resistir agresiones posteriores que, de otro modo, las destruirían.
“Lo que antes se consideraba dañino podría ser protector”, explica el Dr. Marcelo Perone, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo del IIMT. “Descubrimos que dosis muy bajas de una molécula inflamatoria, la interleuquina-1 beta (IL-1β), activan mecanismos de defensa que hacen más resistentes a las células que producen insulina frente a futuras agresiones”.
En condiciones normales, concentraciones elevadas de IL-1β provocan la muerte de las células beta y contribuyen al desarrollo de la diabetes. Sin embargo, el equipo descubrió que cuando la exposición es leve y transitoria, esta misma molécula desencadena una reacción protectora que mejora la capacidad de las células para enfrentar futuras agresiones inflamatorias y conservar su función.
“Este fenómeno se conoce como hormesis, una respuesta adaptativa al estrés que podría resumirse con la frase de Nietzsche: ‘lo que no te mata, te fortalece’”, comenta Perone. “En otras palabras, bajo ciertas condiciones, una señal que suele ser perjudicial puede transformarse en una oportunidad para fortalecer a la célula”.
El trabajo, cuya primera autora es la Bioquimica Carolina Sétula, forma parte de su tesis doctoral y fue liderado por el Dr. Perone con la colaboracion de otros investigadores del IIMT. Tambien, participaron el Dr. Eduardo Spinedi (CENEXA, UNLP-CONICET) y el Dr. Raghavendra Mirmira (Kovler Diabetes Center, Universidad de Chicago).