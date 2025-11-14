Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2025 SALUD

Avance médico: científicos argentinos descubren una nueva forma de tratar la diabetes

Investigadores del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), perteneciente al CONICET y la Universidad Austral, descubrieron que las células del páncreas que producen insulina pueden aprender a resistir el daño.

Compartir