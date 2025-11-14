Apps
Viernes, 14 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
14 de noviembre de 2025
RECONSTRUCIÓN

La UCR se mueve: Abad, Posse y Salvador congregaron a dirigentes del Conurbano

El senador nacional, el exintendente de San Isidro y el exvicegobernador bonaerense encabezaron una actividad con el objetivo de trazar perspectivas. Las intenciones que plantearon hacia lo que se viene.

La UCR se mueve: Abad, Posse y Salvador congregaron a dirigentes del Conurbano
Compartir

En un encuentro realizado en el tradicional restaurante Lalín, el radicalismo del Gran Buenos Aires reunió a más de 200 dirigentes para reflexionar sobre el presente y el futuro del partido. Entre los invitados estuvieron presentes Maximiliano Abad, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Gustavo Posse ex intendente de San Isidro y Daniel Salvador exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires. 

Durante su discurso, Abad reconoció los desafíos que enfrenta el partido y convocó a recuperar la fuerza y la organización de la Unión Cívica Radical en todo el territorio bonaerense.

“Durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria. Pero la falta de visión de futuro nos debilitó. Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, afirmó.

Abad sostuvo que “no hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires” y advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”.

“No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas. Quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”, enfatizó.

El encuentro contó con la presencia de intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales y nacionales, consejeros escolares y militantes. 

Posse, tras un video homenaje a Raúl Alfonsín, subrayó que “así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”.

Por su parte, Daniel Salvador remarcó que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión” y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.

En el cierre, Abad expresó su confianza en el futuro del espacio: “No estoy preocupado ni expectante. Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno. Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”, concluyó.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DEBATE PRESUPUESTARIO

Que pase el que sigue: Provincia negocia las cuentas y le toca el turno a los gremios

El ministro Pablo López expone las cuentas ante los sindicatos en un contexto económico crítico y sin convocatoria salarial.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Presupuesto 2026: el artículo que genera rechazo y enciende alarmas en municipios

Un intendente presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

Tensión: en el PJ nacional y bonaerense se juegan todo por el Presupuesto 2026

Intermediarios, un tándem indestructible y un probable Día D para la Ley de Leyes

Un misterioso candidato, el reemplazo de un diputado bonaerense que se iría con Santilli

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET