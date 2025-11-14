14 de noviembre de 2025
RECONSTRUCIÓN
La UCR se mueve: Abad, Posse y Salvador congregaron a dirigentes del Conurbano
El senador nacional, el exintendente de San Isidro y el exvicegobernador bonaerense encabezaron una actividad con el objetivo de trazar perspectivas. Las intenciones que plantearon hacia lo que se viene.
En un encuentro realizado en el tradicional restaurante Lalín, el radicalismo del Gran Buenos Aires reunió a más de 200 dirigentes para reflexionar sobre el presente y el futuro del partido. Entre los invitados estuvieron presentes Maximiliano Abad, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Gustavo Posse ex intendente de San Isidro y Daniel Salvador exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Durante su discurso, Abad reconoció los desafíos que enfrenta el partido y convocó a recuperar la fuerza y la organización de la Unión Cívica Radical en todo el territorio bonaerense.
“Durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria. Pero la falta de visión de futuro nos debilitó. Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, afirmó.
Abad sostuvo que “no hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires” y advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”.
“No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas. Quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”, enfatizó.
El encuentro contó con la presencia de intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales y nacionales, consejeros escolares y militantes.
Posse, tras un video homenaje a Raúl Alfonsín, subrayó que “así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”.
Por su parte, Daniel Salvador remarcó que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión” y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.
En el cierre, Abad expresó su confianza en el futuro del espacio: “No estoy preocupado ni expectante. Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno. Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”, concluyó.