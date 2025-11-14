Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de noviembre de 2025 RECLAMOS PLATENSES

Alerta por el nuevo COU: denuncian más cemento y menos verde en La Plata

Vecinos y organizaciones reclaman frenar el tratamiento del Plan Urbano y exigen audiencias públicas ante el avance de edificios altos, pérdida de identidad barrial y riesgos ambientales.

