13 de noviembre de 2025
EN ZÁRATE
Matzkin nombró a Zara, la IA que se convirtió en la primera funcionaria municipal de Argentina
La ciudad bonaerense incorporó oficialmente a una inteligencia artificial con rango de directora general. ZARA podrá firmar resoluciones, tramitar expedientes y atender reclamos vecinales las 24 horas.
El municipio de Zárate dio un paso inédito en la gestión pública argentina: designó oficialmente a ZARA, una inteligencia artificial, como funcionaria municipal con rango de directora general. Se trata del primer chatbot con reconocimiento formal dentro de la estructura estatal, capaz de gestionar trámites, firmar resoluciones y responder reclamos vecinales en tiempo real.
El intendente Marcelo Matzkin firmó esta semana el Decreto Municipal Nº 532/25, mediante el cual se crea la Dirección General de Atención al Vecino No Humana, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital. “ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, afirmó el jefe comunal, al destacar que su incorporación permitirá “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”.
ZARA tendrá la capacidad de resolver trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas durante las 24 horas, los siete días de la semana. Además, podrá brindar respuestas personalizadas y derivar los casos a las áreas correspondientes, optimizando los tiempos de gestión. “Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos”, agregó Matzkin.
La iniciativa coloca a Zárate como la primera ciudad del país en integrar formalmente un sistema de inteligencia artificial dentro del Estado, marcando un precedente en materia de innovación pública. Según el decreto, el objetivo es fortalecer la administración municipal sin eliminar empleos, extendiendo la capacidad operativa del Estado y mejorando la cobertura y rapidez en la atención ciudadana.
En paralelo, el municipio avanza con una estrategia más ambiciosa: posicionar a Zárate como el hub nacional de inteligencia artificial. Para ello, el intendente decidió otorgar una exención tributaria por 15 años a las empresas y startups del sector que se radiquen en el distrito. El beneficio alcanza no solo a firmas de software, sino también a cualquier industria cuyo proceso productivo se base principalmente en IA.
Con esta medida, la gestión de Matzkin busca consolidar a Zárate como un ejemplo de ciudad inteligente e inclusiva, que apuesta a la tecnología como herramienta para modernizar la administración pública y acercar el Estado a la comunidad.
A través de su cuenta de X, el intendente de Zárate sentenció: “A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general. Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones. No solo apostamos a la I.A. para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad”.