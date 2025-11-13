Matzkin nombró a Zara, la IA que se convirtió en la primera funcionaria municipal de Argentina

EN DEBATE Andrés Sosa

Presupuesto 2026: el artículo que genera rechazo y enciende alarmas en municipios El proyecto que envió Axel Kicillof a la Legislatura propone modificar una normativa que impacta en la costa atlántica. Los detalles de un cambio en torno a las construcciones que se podrían realizar en la ribera marítima.