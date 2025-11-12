Declararon a Johnny Depp visitante ilustre de La Plata
El intendente, Julio Alak, le entregó la llave de la ciudad.
El intendente de La Plata, Julio Alak, distinguió como visitante ilustre al reconocido artista Johnny Depp, quien recibió además la “llave de la ciudad” durante una ceremonia realizada en el Salón Dorado del Palacio Municipal, de la que también participó el actor Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película.
“Estamos todos muy felices, emocionados y profundamente conmovidos”, sostuvo Alak, quien declaró la visita “motivo de orgullo para esta capital bonaerense”, y destacó: “Tenemos en La Plata a dos artistas universales con enorme prestigio y lo valoramos especialmente porque esta ciudad ha sido constructora de talentos culturales”.
“La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne”, continuó el jefe comunal, y enfatizó: “Desde entonces, es una creación nacida del pensamiento, el arte y la arquitectura; aquí se formaron miles de artistas; por eso la visita de un artista de reconocimiento universal como Depp nos honra, inspira y emociona”.
Por su parte, Johnny Depp agradeció el reconocimiento y manifestó: “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble”. Además, valoró que “es un privilegio y un honor ser bienvenido de esta forma y vivir la experiencia de la gente en este lugar” y aseguró: “El lugar y la cultura de esta ciudad es una mina de oro”.
En el marco del acto, la estrella de Hollywood dijo que “es un honor recibir la llave de la ciudad” e hizo públicos sus agradecimientos: “A Jorge Rodríguez, por hacer posible mi primera visita a Argentina, y a la gente, que me ha apoyado estupendamente”.
El encuentro fue transmitido en vivo y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y vecinos que se acercaron para saludar al Johnny Depp, quien agradeció el reconocimiento y compartió un momento desde el balcón del edificio.