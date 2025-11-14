Tras meses de tensión, el Gobierno nacional busca definir la estrategia legislativa

Los movimientos internos continúan al ritmo de la nueva correlación de fuerzas y el Senado se convirtió en uno de los principales escenarios del reordenamiento oficialista. En ese contexto, este viernes al mediodía se verán las caras la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, tras meses sin intercambios públicos.

El encuentro, confirmado a Noticias Argentinas por fuentes parlamentarias, se realizará a las 12 en el Senado, adonde Bullrich debe concurrir para completar los trámites formales previos a su asunción el próximo 10 de diciembre. La propia ministra reveló la convocatoria en una entrevista con radio Mitre: “Me llamó el secretario parlamentario. Yo justo tengo que hacer unos trámites. Me dijo que la vice quería hablar conmigo. El viernes al mediodía tengo una reunión con ella”.

Bullrich anticipó además que espera un clima de cooperación con Villarruel: “Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles”.

La reunión ocurre en paralelo a las negociaciones por la agenda legislativa. Según confirmaron a NA, el oficialismo buscará que el Senado trate la reforma laboral en diciembre y que el Presupuesto sea votado el 22 de ese mes si llega un acuerdo político; de lo contrario, quedaría para después de Navidad, aunque antes de fin de año.

El diálogo entre ambas dirigentes tendrá inevitablemente una carga simbólica: la última vez que intercambiaron mensajes fue en julio, en medio de una fuerte pelea pública por la sesión autoconvocada en la que la oposición aprobó aumentos previsionales y otras leyes luego vetadas por Javier Milei. Aquella disputa derivó en un cruce virulento en redes sociales, con Bullrich cuestionando la presencia de Villarruel en el recinto y la vicepresidenta respondiendo con referencias a la militancia setentista de la ministra.

Tras aquel episodio no volvieron a encontrarse, ni en redes ni personalmente. El reencuentro de este viernes aparece así como una oportunidad para limar asperezas y, sobre todo, para fijar las nuevas reglas de funcionamiento de un Senado donde el oficialismo quedó fortalecido tras las elecciones de medio término, pero donde seguirá necesitando negociar con otras fuerzas para avanzar con el paquete de leyes del Ejecutivo.

Bullrich llega posicionada como jefa del bloque de La Libertad Avanza, ya habiendo mantenido múltiples rondas con los senadores propios —los actuales y los que asumirán el 10 de diciembre— y también con legisladores de otros espacios. Su primera reunión cara a cara con Villarruel será determinante para definir cómo se ordenará la estrategia parlamentaria del nuevo oficialismo.