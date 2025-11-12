12 de noviembre de 2025
SIN INVITACION
"Negocian deudas a cambio de leyes espantosas": Kicillof cargó contra sus pares
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra los mandatarios provinciales que se reunieron con el Gobierno nacional y denunció que la Casa Rosada busca "canjear deudas por leyes que perjudican al pueblo". LLA abrió la semana reuniéndose con Martín Llaryora en Casa Rosada, en medio de un nuevo operativo "seducción".
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra los mandatarios provinciales que se reunieron con el Gobierno nacional y denunció que la Casa Rosada busca "canjear deudas por leyes que perjudican al pueblo".
"Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores para negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas", expresó Kicillof este martes, durante un acto en Florencio Varela donde inauguró un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad.
“Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, aseguró Kicillof, quien estuvo acompañado del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Andrés Watson.
En ese contexto, el gobernador afirmó: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.
Kicillof hizo alusión a las reuniones que mantuvo Milei con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otros, con el objetivo de construir consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.
LLA inicia una nueva ronda de diálogo
En la tarde de este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, abrieron la semana reuniéndose con Martín Llaryora en Casa Rosada, en medio de un nuevo operativo "seducción" con los líderes provinciales de cara a la discusión del Presupuesto 2026. Del encuentro también participó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan.
Tras el encuentro, el gobernador de Córdoba fue abordado por la prensa y reveló que dialogaron con los funcionarios sobre "un presupuesto con sentido común, un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que genere el empleo y, por supuesto, un presupuesto que reduzca la presión fiscal".
"Los gobernadores de las Provincias Unidas tenemos muy buen diálogo, así que estuvimos los otros días trabajando en conjunto. Hay planteos que son en común, que ya lo tiene el Gobierno, que tienen que ver para la incorporación del Presupuesto", añadió.
Seguidamente, se refirió a las reformas laboral y tributaria que intentará impulsar Javier Milei en el Congreso: "No hubo pedido de apoyo. A ver, todos los temas se han hablado, pero nadie puede hablar de algo que no está presentado. Si quieren les doy mi opinión... pero no hay nada presentado, o sea, no hay una ley presentada ni ningún esquema".