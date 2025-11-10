Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2025 CESE DE ACTIVIDADES

Nuevo paro docente universitario de 72 horas y amenaza sobre el ciclo lectivo 2026

Desde el miércoles no habrá clases en las universidades nacionales de todo el país. Lo convocaron la Conadu y Conadu histórica en reclamo por la reapertura de paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. No descartan que el conflicto impida el inicio del próximo ciclo lectivo.

Compartir