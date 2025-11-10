Volver | La Tecla Nacionales 10 de noviembre de 2025 REVISTA QUé

“El PRO existe”: Jorge Macri marcó distancia de La Libertad Avanza y habló de 2027

El mandatario porteño descartó una fusión con el espacio libertario y confirmó que su partido planea competir con candidatos propios en las próximas presidenciales.

Compartir