10 de noviembre de 2025
REVISTA QUé
“El PRO existe”: Jorge Macri marcó distancia de La Libertad Avanza y habló de 2027
El mandatario porteño descartó una fusión con el espacio libertario y confirmó que su partido planea competir con candidatos propios en las próximas presidenciales.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analizó el resultado de las elecciones legislativas nacionales y llamó a evitar el “exitismo” dentro del oficialismo luego del triunfo del 26 de octubre. “Vi mucho entusiasmo, pero no nos comamos la curva. El peronismo perdió muchas intermedias y siempre volvió”, advirtió en diálogo con LN+.
Macri destacó que el mensaje de las urnas fue “claro”, señalando que una parte del electorado “elige apostar al dolor presente a cambio de esperanza futura”, aunque aclaró que eso no significa “un cheque en blanco” para el Gobierno. “Hay que tener humildad y trabajar juntos, incluso con diferencias”, remarcó.
Consultado por la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, el mandatario porteño descartó una eventual absorción del partido amarillo por el oficialismo libertario. “El PRO existe, tiene identidad y gobierna la Ciudad, Chubut y Entre Ríos. Está bien que trabajemos juntos, pero eso no implica que uno se coma al otro”, sostuvo.
Macri valoró los resultados de la alianza entre su partido y LLA en la Ciudad de Buenos Aires, que superó por más de 20 puntos a Fuerza Patria, y afirmó que “la gente valoró la unidad”. “Nos fue mejor que separados”, dijo, recordando que en los comicios de mayo el PRO, al competir solo, había quedado tercero.
Sin embargo, el jefe de Gobierno dejó abierta la posibilidad de que el PRO tenga candidatos propios en 2027. “El tiempo dirá qué pasará. Si hay PASO, competiremos con nuestros nombres y eso será saludable para todos”, aseguró, marcando así una línea de independencia política dentro del espacio que comparte con los libertarios.