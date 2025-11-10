10 de noviembre de 2025
RECAMBIOS
Contando las horas para asumir, Santilli tiende puentes con gobernadores
El dirigente del PRO jurará este martes a las 15 en la Casa Rosada. Antes de su designación formal, mantuvo reuniones con mandatarios provinciales para abordar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal.
Diego Santilli asumirá este martes a las 15 como ministro del Interior en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del presidente y todo el Gabinete nacional. La ceremonia marcará su incorporación formal al Gobierno, tras semanas de contactos previos con los gobernadores.
El dirigente del PRO ya había comenzado a tender puentes con mandatarios provinciales apenas se confirmó su designación. Su renuncia a la banca en Diputados se concretó recién una semana después, por decisión del oficialismo de retener su voto en la comisión de Presupuesto y Hacienda antes de aprobar el dictamen del Presupuesto 2026.
Tras conseguir ese dictamen con apoyo del PRO y la UCR, Santilli dejó su lugar en el Congreso, que será ocupado por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre. A partir de esa fecha, la banca quedará en manos de Rubén Torres, un dirigente libertario de Ezeiza cercano a Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Antes de jurar, Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), acompañado por el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En los encuentros se abordaron temas clave como el Presupuesto nacional, la reforma laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal, que el Gobierno planea tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
Este lunes, el futuro ministro continuará con su ronda de diálogo. Recibirá a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), mientras que el miércoles será el turno de Gustavo Sáenz (Salta), en una agenda que busca reforzar la relación política entre la Casa Rosada y las provincias antes del inicio del período legislativo extraordinario.