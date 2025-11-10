Apps
Lunes, 10 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
10 de noviembre de 2025
RECAMBIOS

Contando las horas para asumir, Santilli tiende puentes con gobernadores

El dirigente del PRO jurará este martes a las 15 en la Casa Rosada. Antes de su designación formal, mantuvo reuniones con mandatarios provinciales para abordar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal.

Contando las horas para asumir, Santilli tiende puentes con gobernadores
Compartir

Diego Santilli asumirá este martes a las 15 como ministro del Interior en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del presidente y todo el Gabinete nacional. La ceremonia marcará su incorporación formal al Gobierno, tras semanas de contactos previos con los gobernadores.

El dirigente del PRO ya había comenzado a tender puentes con mandatarios provinciales apenas se confirmó su designación. Su renuncia a la banca en Diputados se concretó recién una semana después, por decisión del oficialismo de retener su voto en la comisión de Presupuesto y Hacienda antes de aprobar el dictamen del Presupuesto 2026.

Tras conseguir ese dictamen con apoyo del PRO y la UCR, Santilli dejó su lugar en el Congreso, que será ocupado por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre. A partir de esa fecha, la banca quedará en manos de Rubén Torres, un dirigente libertario de Ezeiza cercano a Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Antes de jurar, Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), acompañado por el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En los encuentros se abordaron temas clave como el Presupuesto nacional, la reforma laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal, que el Gobierno planea tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Este lunes, el futuro ministro continuará con su ronda de diálogo. Recibirá a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), mientras que el miércoles será el turno de Gustavo Sáenz (Salta), en una agenda que busca reforzar la relación política entre la Casa Rosada y las provincias antes del inicio del período legislativo extraordinario.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RECAMBIO

La Cámpora abre la cancha y se calienta la interna por el control del PJ bonaerense

Con el mandato de Máximo Kirchner próximo a vencer, el peronismo bonaerense se encamina a una elección clave en 2026. Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro impulsan un recambio, mientras La Cámpora apuesta por la continuidad del diputado. Marzo posible mes de elecciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El plan Kicillof para salvar al IPS: más aportes, más control y batalla judicial con Nación

Los tira y afloja en una semana clave para las cuentas provinciales

Una polémica subterránea

Presupuesto bajo fuego: el oficialismo de Barrera proyecta un tarifazo que sacude a Villa Gesell

Menos intimidad: qué es la recesión sexual

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET