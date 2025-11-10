Apps
Lunes, 10 noviembre 2025
10 de noviembre de 2025
NUMEROS ROJOS

Las ventas minoristas pymes volvieron a caer y marcaron otro retroceso en octubre

Según el informe de CAME, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja.

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída de 1,4% interanual a precios constantes, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento de 4,2% frente al mismo período de 2024.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. CAME señaló que esa mejora mensual estuvo asociada con las promociones y descuentos (“Día de la Madre”, por ejemplo) aplicados durante el mes, aunque el consumo continúa mostrando prudencia y selectividad por parte de los hogares. Los comercios advirtieron sobre altos costos operativos, baja rentabilidad y dificultades para acceder a financiamiento, factores que continúan condicionando la recuperación del sector.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% de los empresarios consultados prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) considera que no es un buen momento para invertir, reflejando un escenario de cautela y moderado optimismo hacia el cierre de 2025.

