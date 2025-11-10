Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2025 RECAMBIO

La Cámpora abre la cancha y se calienta la interna por el control del PJ bonaerense

Con el mandato de Máximo Kirchner próximo a vencer, el peronismo bonaerense se encamina a una elección clave en 2026. Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro impulsan un recambio, mientras La Cámpora apuesta por la continuidad del diputado. Marzo posible mes de elecciones.

