Los tira y afloja en una semana clave para las cuentas provinciales

La Legislatura bonaerense inicia el debate del Presupuesto 2026, que prevé 43 billones de pesos y endeudamiento por U$S 1.990 millones. El Fondo Municipal y la falta de recursos en los distritos generan fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición.

