Buenos Aires 9 de noviembre de 2025 ECONOMIA

Octubre rompe la calma: el IPC volvería a subir y pone en duda la estabilidad de precios

Con el dólar en alza y aumentos en alimentos, el Indec confirmará esta semana si la inflación se mantiene controlada o inicia una nueva fase de aceleración.

