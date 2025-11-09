Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de noviembre de 2025

Presupuesto bajo fuego: el oficialismo de Barrera proyecta un tarifazo que sacude a Villa Gesell

El Ejecutivo municipal presentó un cálculo de gastos de más de $61 mil millones y un aumento de hasta el 70% en las tasas. Comerciantes y opositores alertan que el esquema “castiga la producción y el empleo local”.

