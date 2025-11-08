Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2025 EN QUILMES

Conflicto por despidos masivos en una petroquímica

La multinacional Sealed Air echó a 89 de sus 300 trabajadores por “reestructuración”. Hubo un paro total; la Provincia intervino y dictó la conciliación obligatoria. Todo está en veremos.

