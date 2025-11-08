8 de noviembre de 2025
EN QUILMES
Conflicto por despidos masivos en una petroquímica
La multinacional Sealed Air echó a 89 de sus 300 trabajadores por “reestructuración”. Hubo un paro total; la Provincia intervino y dictó la conciliación obligatoria. Todo está en veremos.
Es una empresa multinacional pujante, líder en el mercado, pero eso no se reflejó en la realidad de 89 de los 300 empleados de su planta de Quilmes, que el lunes recibieron sendos telegramas de despido. Y ahí se inició el conflicto. Uno más en una ya larga serie de episodios de desvinculaciones masivas en el sector industrial en la provincia de Buenos Aires.
La compañía Sealed Air, que se dedica a elaborar embalajes protectores para alimentos, argumentó que se desprendía de los 89 trabajadores en virtud de una “reestructuración” empresarial. En la planta de Quilmes trabajan (o trabajaban, hasta el lunes) unos 200 operarios y cerca de 100 empleados administrativos.
Los trabajadores de Sealed Air Quilmes iniciaron un paro total de actividades en protesta por los despidos, pero la medida de fuerza quedó sin efecto por intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó la conciliación obligatoria.
De esta manera, los 89 despedidos quedan temporalmente reincorporados mientras se produce la negociación entre las partes, con el Ministerio como mediador. Esta etapa durará al menos unas dos semanas.
El conflicto en Sealed Air se suma a otros muchos que vienen afectando a industrias bonaerenses, con cierres de plantas y líneas de producción, como Acerías Berisso, la ceramista Cerro Negro y, en el sector petroquímico, Archroma, Clariant, Agrofina y Astra Evangelista, entre otras.