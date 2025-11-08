Apps
Sábado, 8 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
8 de noviembre de 2025
EN QUILMES

Conflicto por despidos masivos en una petroquímica

La multinacional Sealed Air echó a 89 de sus 300 trabajadores por “reestructuración”. Hubo un paro total; la Provincia intervino y dictó la conciliación obligatoria. Todo está en veremos.

Conflicto por despidos masivos en una petroquímica
Compartir

Es una empresa multinacional pujante, líder en el mercado, pero eso no se reflejó en la realidad de 89 de los 300 empleados de su planta de Quilmes, que el lunes recibieron sendos telegramas de despido. Y ahí se inició el conflicto. Uno más en una ya larga serie de episodios de desvinculaciones masivas en el sector industrial en la provincia de Buenos Aires.

La compañía Sealed Air, que se dedica a elaborar embalajes protectores para alimentos, argumentó que se desprendía de los 89 trabajadores en virtud de una “reestructuración” empresarial. En la planta de Quilmes trabajan (o trabajaban, hasta el lunes) unos 200 operarios y cerca de 100 empleados administrativos.

Los trabajadores de Sealed Air Quilmes iniciaron un paro total de actividades en protesta por los despidos, pero la medida de fuerza quedó sin efecto por intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó la conciliación obligatoria.

De esta manera, los 89 despedidos quedan temporalmente reincorporados mientras se produce la negociación entre las partes, con el Ministerio como mediador. Esta etapa durará al menos unas dos semanas.

El conflicto en Sealed Air se suma a otros muchos que vienen afectando a industrias bonaerenses, con cierres de plantas y líneas de producción, como Acerías Berisso, la ceramista Cerro Negro y, en el sector petroquímico, Archroma, Clariant, Agrofina y Astra Evangelista, entre otras.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

UNA VUELTA MÁS

Inundaciones: la Provincia acusa al gobierno nacional por frenar obras

Mientras crece la indignación de los productores de Bragado por la situación, desde el gobierno bonaerense culpan a Milei por dejar que languidecieran los trabajos en un vital tramo del río Salado.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Máximo dijo que siempre vio a Kicillof como “un auxiliar de Cristina”

Destrozos en Misiones, sur de Brasil y de Paraguay por los tornados que azotaron la región

La Legislatura activa por el Presupuesto 2026 y Diputados sesionará este miércoles

Preocupación por la salud de Palito Ortega: su hija confirmó que aún sigue dolorido

La Provincia denuncia que Nación no envía ayuda ante las inundaciones en el interior

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET