La Legislatura activa por el Presupuesto 2026 y Diputados sesionará este miércoles

Luego de que Axel Kicillof enviara los proyectos, la Cámara baja oficializó convocatoria para que las iniciativas tomen estado parlamentario. Las negociaciones están verdes y crece la incertidumbre.

