Cuáles son los pasos esenciales para prevenir el Alzhéimer

Un equipo de científicos de Australia, Canadá y Estados Unidos dio seguimiento durante 14 años a casi 300 personas con Alzhéimer preclínico, que no tenían síntomas de la enfermedad. Tras el estudio, descubrieron que, entre otros factores, la falta de actividad física podría influir en el desarrollo de la enfermedad.

