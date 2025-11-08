Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2025

Vilar en la previa a la COP 30 en Brasil: “Hay que discutir en serio el modelo de producción”

La Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires participó del Foro de Líderes Locales en Brasil. "Sostenemos la necesidad de que provincias y municipios cuenten con autonomía de recursos y acceso directo al financiamiento internacional", dijo.

