Destrozos en Misiones, sur de Brasil y de Paraguay por los tornados que azotaron la región

Estas manifestaciones climáticas son consecuencia de un frente frío que atraviesa la región. El fenómeno provocó una serie de tormentas severas durante el viernes y se espera que algunas se mantengan el sábado en los estados del sur de Brasil.

