Destrozos en Misiones, sur de Brasil y de Paraguay por los tornados que azotaron la región
Estas manifestaciones climáticas son consecuencia de un frente frío que atraviesa la región. El fenómeno provocó una serie de tormentas severas durante el viernes y se espera que algunas se mantengan el sábado en los estados del sur de Brasil.
Desde la mañana del viernes un intenso temporal acechó parte de Misiones, Brasil y Paraguay. En medio de las intensas tormentas, dos tornados provocaron graves destrozos y daños materiales.
El primer tornado afectó Dionisio Cerqueira, ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen, y el segundo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.
Este fenómeno que se originó en Río Bonito do Iguaçu causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados.
De acuerdo con especialistas, este tornado podría ubicarse entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, lo que equivale a vientos estimados de entre 120 y 180 kilómetros por hora.
En cuanto al segundo tornado, está directamente relacionado con las condiciones de inestabilidad presentes en la zona. El fenómeno se desplazó desde el sur de Brasil hasta el noreste argentino y también provocó importantes daños materiales en parte de Misiones.
En Misiones, las principales localidades afectadas son Campo Grande, 25 de Mayo y Colonia Alberdi, además de Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear.
El Centro de Operaciones Policiales de la Dirección General de Seguridad informó que las afectaciones se concentraron principalmente en las jurisdicciones de las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico) y XI (Aristóbulo del Valle).