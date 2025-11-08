Apps
Sábado, 8 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
8 de noviembre de 2025
POLÉMICA

A lo División Palermo, pero con sabor a Tío Sam: Bullrich y la insólita búsqueda de detectives

La Ministra de Seguridad de la Nación lanzó una convocatoria para reclutar agentes y generó reacciones de rechazo entre risas y cuestionamientos. En qué consiste el llamado.

A lo División Palermo, pero con sabor a Tío Sam: Bullrich y la insólita búsqueda de detectives
Compartir

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este viernes el lanzamiento de la Carrera de Investigador del Delito dentro del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trata de una iniciativa destinada a incorporar profesionales universitarios al cuerpo de detectives que trabajará en la lucha contra el crimen organizado.

¿Querés ser detective? Te buscamos”, escribió Bullrich en sus redes sociales al presentar la convocatoria, acompañada por un afiche oficial con su imagen en tono de campaña de reclutamiento y el logo de la PFA. En el posteo de Instagram y en X (ex Twitter), la ministra invitó a los interesados a ingresar al sitio oficial del Gobierno para conocer más sobre el proceso de selección.

El lanzamiento fue acompañado por un afiche ilustrado en el que se ve a Patricia Bullrich señalando al frente, con el texto “¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI”. La estética recuerda al famoso cartel de reclutamiento militar de la Aramada estadounidense, pero adaptada al contexto policial, con los colores de la bandera argentina y el escudo de la Policía Federal Argentina.


 
El posteo no tardó en generar repercusiones en las redes sociales y los usuarios salieron a cuestiones y a reirse del anuncio de la ministra Bullirch. Algunos optaron por rememorar la serie "División Palermo" y otros lo asociaron a la figura emblemática de Estados Unidos: Tío Sam.


Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PELEA POR LA GOBERNACION

Mario Riorda: “Siempre La Libertad Avanza es competitiva y con chances de ganar”

El analista político mantuvo una charla con La Tecla y avaluó cómo queda parado el espacio de Javier en la provincia de Buenos Aires hacia el 2027. Las principales definiciones sobre el armado que busca derrotar al peronismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Entre pases de facturas, un nuevo nombre se anota para conducir el PJ

El agua no baja y la política presiona: crecen los reclamos por un plan de emergencia

LLA y sus “tensiones internas” por quién es el elegido para pelear por la Provincia

Una fuerte tormenta solar podría afectar las comunicaciones

Más presión para reabrir las paritarias en la Provincia

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET