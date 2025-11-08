8 de noviembre de 2025
TRAGEDIA
Quién era Matilda López, la joven estudiante universitaria que cayó de un segundo piso en San Telmo
El hecho ocurrió después de la medianoche del domingo pasado, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves heridas politraumatismos en el cráneo. Si bien la atendieron los médicos, falleció horas después.
El caso de la estudiante universitaria que murió producto de una caída conmocionó a todos los vecinos de San Telmo. Ahora, la Justicia investiga el caso y las circunstancias bajo las cuales ocurrió la caída o si se trató de un hecho de violencia de género.
La víctima, Matilda López Sanzetenea, de 18 años, había arribado a Buenos Aires en febrero de este año, alojándose en un primer momento en una pensión estudiantil del barrio de Recoleta, pero como lo era de su agrado se mudó en Córdoba y Callao.
Allí, alquiló un departamento número 2 del segundo piso ubicado sobre la calle Defensa al 300, en pleno corazón de San Telmo. La joven llegó de Bolivia para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la carrera de cine y comunicación acompañada por su padre, Pablo López.
En ese marco comenzó a cursar la carrera y en esas circunstancias, conoció a un joven de su misma nacionalidad, con quien comenzó una relación sentimental.
Sin embargo, pronto la relación se tornó tóxica, con mucho control y celos de por medio, según relató el padre de la estudiante , al punto que él le rogó a su hija a que abandonara al joven quien se presume como principal sospechoso del crimen.
En declaraciones a la prensa, el padre aseguró que "la perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con amigas".