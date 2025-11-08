Volver | La Tecla Nacionales 8 de noviembre de 2025 TRAGEDIA

Quién era Matilda López, la joven estudiante universitaria que cayó de un segundo piso en San Telmo

El hecho ocurrió después de la medianoche del domingo pasado, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves heridas politraumatismos en el cráneo. Si bien la atendieron los médicos, falleció horas después.

Compartir