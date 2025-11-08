Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2025

La Provincia denuncia que Nación no envía ayuda ante las inundaciones en el interior

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, detalló los trabajos que realizan en las zonas más afectadas por las intensas lluvias. Sobre el Gobierno nacional, lanzó: "Hasta ahora no vimos aportes económicos".

