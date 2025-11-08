Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2025 PELEA POR LA GOBERNACION

Mario Riorda: “Siempre La Libertad Avanza es competitiva y con chances de ganar”

El analista político mantuvo una charla con La Tecla y avaluó cómo queda parado el espacio de Javier en la provincia de Buenos Aires hacia el 2027. Las principales definiciones sobre el armado que busca derrotar al peronismo.

Compartir