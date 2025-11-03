3 de noviembre de 2025
REEMPLAZO
Santilli debutó en la Rosada: foto de familia y un invitado que disputa poder
Milei sumó a Santilli a su gabinete y este lunes se hicieron la foto con la nueva conformación. En la imagen se sumó Santiago Caputo, quien parece haber perdido músculo a manos del karinismo.
El presidente Javier Milei confirmó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció junto a otros funcionarios en un inesperado recambio en el Gabinete.
La noticia, anunciada a través de las redes sociales del mandatario, marca un giro en la gestión libertaria al incorporar a un experimentado operador político del PRO, que había sido reelecto como diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
"El Colo", expresó su entusiasmo por el cargo y esta mañana, participó en su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada junto a otros nuevos funcionarios, como Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.
Sin embargo, la designación genera interrogantes sobre su banca en la Cámara de Diputados. Santilli, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y fue reelecto para el período 2025-2029, no asumirá su escaño en el nuevo Congreso que se instalará el 10 de diciembre.
En cuanto a la situación actual, Santilli continúa ejerciendo como diputado en la Cámara Baja por el período 2021-2025, ya que no asumirá formalmente como ministro hasta dentro de aproximadamente 10 días, coincidiendo con el fin del mandato actual y la instalación del nuevo Congreso.
Fuentes oficiales indican que esta continuidad temporal permite a Santilli participar en las transiciones legislativas pendientes, sin alterar el equilibrio actual en la Cámara.
Otro dato saliente de la imagen es la presencia de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei sin firma ni cargo alguno, quien pareciera haber perdido algo de poder con la nueva conformación ministerial.