Santilli debutó en la Rosada: foto de familia y un invitado que disputa poder

Milei sumó a Santilli a su gabinete y este lunes se hicieron la foto con la nueva conformación. En la imagen se sumó Santiago Caputo, quien parece haber perdido músculo a manos del karinismo.

