Aporte millonario: la Provincia inyecta fondos para mejorar caminos rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense otorgará más de 41 millones de pesos para obras en la zona del Chajá, tras la firma de una adenda al convenio con el municipio.

