3 de noviembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Aporte millonario: la Provincia inyecta fondos para mejorar caminos rurales
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense otorgará más de 41 millones de pesos para obras en la zona del Chajá, tras la firma de una adenda al convenio con el municipio.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Rodríguez, aprobó mediante la Resolución N° 520 la adenda al convenio suscripto con la Municipalidad de Nueve de Julio, que permitirá financiar obras de mejora y reparación de caminos rurales en la zona del Chajá. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y busca fortalecer la conectividad y la infraestructura productiva en el interior bonaerense.
El acuerdo original, firmado el 14 de julio de 2025, contemplaba una inversión de $40.006.351 para la ejecución del proyecto “Mejora Caminos Rurales Acceso Carlos María Naón”. Sin embargo, ante la necesidad de intervenir también en otros trazados municipales y adecuar el presupuesto a la variación de precios, la comuna solicitó una adenda que ahora fue aprobada por la cartera agraria.
La resolución autoriza un subsidio adicional de $41.973.700, que será destinado a la compra de materiales para la obra vial. Según se detalla en el texto, la Dirección Provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural y la Dirección de Vialidad evaluaron la viabilidad técnica y económica del nuevo pedido, confirmando su razonabilidad. Además, la municipalidad se comprometió a cubrir cualquier diferencia presupuestaria que pudiera surgir durante la ejecución.
El documento también establece que el gasto será atendido con fondos del Presupuesto General de la Administración Provincial prorrogado para 2025, y faculta a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a emitir la orden de pago correspondiente. Asimismo, se concede al municipio un plazo de 120 días adicionales para la rendición de los fondos otorgados en el convenio original.
Finalmente, la resolución dispone que la Municipalidad de Nueve de Julio deberá informar al Honorable Concejo Deliberante sobre la aprobación del nuevo acuerdo. Con esta medida, el gobierno provincial busca potenciar la red vial rural, mejorar el acceso a las zonas productivas y consolidar su política de desarrollo territorial y apoyo a los municipios.