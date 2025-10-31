Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 NÚMEROS EN ROJO

El Gobierno nacional pagó un fuerte vencimiento con el FMI y las reservas cayeron

Las divisas atesoradas por el Banco Central quedaron cerca de los USD 40.000 millones luego de la cancelación de obligaciones con el organismo internacional. Preocupante nivel de endeudamiento que ostenta Nación.

