Sábado, 8 noviembre 2025
31 de octubre de 2025
NÚMEROS EN ROJO

El Gobierno nacional pagó un fuerte vencimiento con el FMI y las reservas cayeron

Las divisas atesoradas por el Banco Central quedaron cerca de los USD 40.000 millones luego de la cancelación de obligaciones con el organismo internacional. Preocupante nivel de endeudamiento que ostenta Nación.

El Tesoro pagó este viernes un vencimiento al FMI por USD 796 millones y las reservas del BCRA perforaron largamente los USD 41.000 millones.

Se trató del pago más alto con el organismo multilateral previsto para este año. En tanto, las reservas cayeron a USD 4.260 millones, informó el Banco Central.

Se trata de un desembolso al organismo internacional de crédito que estaba previsto para la semana pasada, pero finalmente no se realizó.

Es el último pago del año que el Gobierno debe hacerle al Fondo en el marco del acuerdo que renegoció la actual gestión con el organismo.

El Ministerio de Economía tuvo que comprarle al BCRA dólares para realizar este pago, que se hizo con Derechos Especiales de Giro (DEG) que estaban en manos del regulador monetario.

A tal fin, el Tesoro tuvo que hacer un nuevo canje de Letras Intransferibles, tal como lo hizo en los últimos días.

 

