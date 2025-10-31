Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 CUMBRE ESTE VIERNES

¿Kicillof agarra la batuta?: el ala dura presiona y no quiere irse con las manos vacías

El sector más beligerante del Movimiento Derecho al Futuro llega a una reunión con el Gobernador con una serie de demandas. Las críticas a La Cámpora y las exigencias para dar la batalla interna.

