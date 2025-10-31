31 de octubre de 2025
CUMBRE ESTE VIERNES
¿Kicillof agarra la batuta?: el ala dura presiona y no quiere irse con las manos vacías
El sector más beligerante del Movimiento Derecho al Futuro llega a una reunión con el Gobernador con una serie de demandas. Las críticas a La Cámpora y las exigencias para dar la batalla interna.
Este viernes Axel Kicillof junta a toda la tropa intendentista del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con la intención de resolver pasos a seguir hacia fin de año. El clima interno en el peronismo está caldeado y el kicillofismo duro quiere ir a fondo en la pelea contra La Cámpora.
El encuentro había sido convocado para las 14.30 en la Gobernación, pero a último momento resolvieron hacerlo en Camino Evita sin número y Camino Parque Pereyra Iraola. La misma se encuentra en Berazategui.
“Axel tiene que presidir el PJ bonaerense”, dijo una voz axelista que busca que el Gobernador tome cartas en el asunto en el marco de la pelea con el cristinismo. Del mismo modo, no ve con malos ojos que luego del encuentro los jefes comunales puedan expresar públicamente con un comunicado el posicionamiento en el marco de las discusiones del endeudamiento, Presupuesto y Fiscal Impositiva.
Hay un grupo del MDF que presiona para que el bloque oficialista en la Legislatura bonaerense logre llevar adelante el proyecto de “ley corta” para obtener financiamiento tanto para la provincia de Buenos Aires como para los municipios. Se sabe que la situación económica de los distritos es alarmante y ya son varios los que corren peligro de no cerrar el año en las mejores condiciones.
Si bien el Gobernador dejó trascender que no considera ir por el PJ bonarense, hay quienes sostienen que “es la forma de demostrar que el conductor es Axel”. La pelea con por la conducción del partido comienza a recrudecer con varios nombres en danza. Máximo Kirchner podría continuar al frente, pero surgen otros nombres como Verónica Magario y Federico Otermín.
En cuanto a los tironeos por el Presupuesto y otras leyes vitales, se espera que la ley de leyes sea presentada la semana próxima en la Legislatura luego de que el Poder Ejecutivo termine de afinar detalles. Mientras tanto, el bloque oficialista se prepara para activar mecanismos para llevar a cabo las diversas negociaciones.
La reunión de este viernes en la Gobernación bonaerense con ministros e intendentes será clave para el futuro de Kicillof. El Gobernador deberá resolver cómo continuar hacia lo que se viene mientras es presionado por sectores de su propia tropa para que “se le plante a La Cámpora”. No obstante, hay otros más dialoguistas que buscan una solución intermedia al conflicto.
Otro punto a resolver será la situación del gabinete bonaerense, que luego de la derrota electoral queda también en la mira. En declaraciones al Streaming Uno Tres Cinco, la senadora provincial cristinista, Teresa García, manifestó: “Yo soy de las que cree que todos los ministros, cosa que hice en la oportunidad de la derrota del 2021, le tienen que presentar su renuncia al gobernador". Asimismo, agregó: "Porque el gobernador tiene que tener las manos libres para decidir con quién va. Eso desde una actitud militante del ministro. Después el gobernador decide si refrenda o no refrenda”.