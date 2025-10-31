Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

Río Negro: Weretilneck sin manos en el Congreso, socios quemados y revueltas internas

En un duro revés electoral, Juntos Somos Río Negro quedó en tercer lugar en las legislativas, perdiendo toda representación en el Congreso. Esto debilita al gobernador en negociaciones nacionales, complica su liderazgo regional y genera más grietas internas. El intento por recuperar "el ángel" en redes, en una conducción que no encuentra el rumbo

