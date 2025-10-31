31 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Millonario rescate a ABSA: más fondos públicos para una empresa con servicios cuestionados
El Ejecutivo bonaerense transferirá $23.000 millones a la firma estatal para cubrir gastos operativos, pese a las reiteradas quejas de usuarios por cortes y baja presión.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó, a través del Decreto N° 2727/2025 publicado en el Boletín Oficial, la transferencia de fondos por un total de $23.000 millones a favor de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). La medida tiene como objetivo garantizar el funcionamiento operativo de la empresa durante el último trimestre del año.
Según la normativa, los desembolsos se efectuarán en tres etapas: $5.000 millones en octubre, $6.000 millones en noviembre y $12.000 millones en diciembre de 2025. La asistencia permitirá a ABSA cubrir los costos más urgentes vinculados con la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en distintos municipios bonaerenses.
El texto recuerda que ABSA fue creada por Decreto Nº 517/02, ratificado por la Ley Nº 12.989, con la misión de asumir la captación, potabilización, transporte y comercialización de agua potable, así como el tratamiento y disposición de los desagües cloacales. Entre sus funciones, también figuran la construcción, mantenimiento y expansión de la infraestructura necesaria para garantizar el servicio.
La disposición establece que los desembolsos de noviembre y diciembre estarán sujetos a revisión previa de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y que la empresa deberá efectuar un aumento de capital social conforme a su estatuto y la normativa vigente.
El decreto, firmado por el gobernador Axel Kicillof y refrendado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno), detalla que los fondos provendrán del Presupuesto General prorrogado para el Ejercicio 2025, conforme al Decreto N° 3681/24.
Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca fortalecer la capacidad operativa y financiera de ABSA, una empresa estratégica en la gestión del agua y saneamiento en la provincia.