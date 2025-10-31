Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Millonario rescate a ABSA: más fondos públicos para una empresa con servicios cuestionados

El Ejecutivo bonaerense transferirá $23.000 millones a la firma estatal para cubrir gastos operativos, pese a las reiteradas quejas de usuarios por cortes y baja presión.

