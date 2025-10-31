Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Punta Mogotes, arena política y sombra de disputa hacia 2026

La Administración acumula más de 40 años de historia y de litigios; con 7.726 carpas en juego, tres actores concentran casi la mitad de la explotación del complejo. La pulseada legal y política por los 24 balnearios llega a un punto clave: contratos que vencen el próximo año y un horizonte de deuda que se proyecta hasta 2067.

Compartir