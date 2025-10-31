Volver | La Tecla Nacionales 31 de octubre de 2025 CUMBRE

Milanesas de por medio, Milei busca afianzar su Gobierno con el respaldo de Macri

Luego de las elecciones del domingo y en medio de los cambios en el Gabinete. Junto a Karina Milei y Guillermo Francos, el presidente Javier Milei recibirá al exmandatario Mauricio Macri. Recientemente, Macri aseguró que en 2027 el PRO tendrá “candidato propio” a presidente.

Compartir