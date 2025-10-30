Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2025 DEFENSA

Larroque: “Nos gobierna una fuerza de ocupación”

El ministro dijo que la “intervención extranjera” por parte de Estados Unidos influyó en el resultado de las elecciones del domingo y consideró que hay que devolverle al peronismo “su potencia histórica” para que sea “alternativa” en 2027.

