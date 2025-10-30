Apps
Jueves, 30 octubre 2025
Argentina
Buenos Aires
30 de octubre de 2025
DEFENSA

Larroque: “Nos gobierna una fuerza de ocupación”

El ministro dijo que la “intervención extranjera” por parte de Estados Unidos influyó en el resultado de las elecciones del domingo y consideró que hay que devolverle al peronismo “su potencia histórica” para que sea “alternativa” en 2027.

Larroque: “Nos gobierna una fuerza de ocupación”
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés  Larroque, dijo que “nos gobierna una fuerza de ocupación” y que las maniobras  intervencionistas de los Estados Unidos influyeron en el resultado de la elección  legislativa del domingo pasado. 

“Los problemas siguen existiendo más allá de este estado de sensación que se generó  producto de esta intervención extranjera. Hoy, objetivamente, tenemos que decir que nos  gobierna una fuerza de ocupación en la Argentina. Es un hecho gravísimo”, dijo Larroque. 

El ministro destacó el liderazgo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y afirmó:  “Seguimos de pie trabajando y gestionando todos los días con lo que es nuestro mandato,  que es defender a los 17 millones de bonaerenses y empezar a construir una alternativa de  cara a lo que viene”, en referencia a las elecciones presidenciales de 2027. 

En ese sentido, Larroque dijo que hace falta devolverle al peronismo “su potencia  histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas  reales de la gente”. 

“El peronismo es territorio y movimiento obrero, y todo lo que tiene que ver con la  representación de los trabajadores. Creo que nunca podemos perder de vista eso. Además,  es práctico, es simple: si queremos analizar la historia argentina y cómo el peronismo  pudo ganar la representación de las mayorías, el gran mérito siempre fue la simpleza, el  no enredarse, definir pragmáticamente sus tensiones y ofrecer capacidad de ejecución”,  dijo el funcionario.


 

Buenos Aires

