¿Cuánto vale el PRO?: Macri y Vidal le suben el precio para 2027

El mismo día que Milei se encontró con su primo, el expresidente dijo que el partido amarillo irá separado en las elecciones presidenciales, aunque él mismo se excluyó de la competencia, según explicó, por Juliana.

