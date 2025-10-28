28 de octubre de 2025
GRAVE
Tornquist: detienen a un exconcejal por presunto abuso de menores
El edil, que había sido reeelecto en septiembre pero renunció, fue arrestado por denuncias de que habría abusado sexualmente de cinco niñas. Lo indagarán mañana.
Un exconcejal de Tornquist, que renunció a su banca tras estallar el escándalo por la acusación de que habría abusado sexualmente de cinco niñas, fue detenido hoy, y será indagado mañana en la causa en la que se investigan esos presuntos delitos.
Se trata de Matías “Cayu” Rojas, quien ocupaba una banca en el Concejo Deliberante y fue reelecto en los comicios del 7 de septiembre, pero renunció al día siguiente, por pedido del intendente Sergio Bordoni, tras revelarse las múltiples denuncias en su contra.
Rojas, de Unión por la Patria (UxP), prestará declaración indagatoria mañana por la mañana ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) sobre delitos sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca. Está acusado de cuatro casos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante.
El lunes de la semana pasada se hizo la prueba de cámara Gesell para que las chicas supuestamente abusadas contaran los episodios, y con ese elemento en mano, el fiscal pidió la detención del exedil.
Las madres de las niñas que habrían sufrido abusos por parte de Rojas le reclaman al municipio que brinde asistencia psicológica para las chicas.
En una entrevista que brindó a poco de conocerse las denuncias, el exconcejal sostuvo su inocencia. “Yo confío en la Justicia y las cosas van por el camino correcto”, afirmó entonces.