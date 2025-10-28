Volver | La Tecla Municipios 28 de octubre de 2025 GRAVE

Tornquist: detienen a un exconcejal por presunto abuso de menores

El edil, que había sido reeelecto en septiembre pero renunció, fue arrestado por denuncias de que habría abusado sexualmente de cinco niñas. Lo indagarán mañana.

