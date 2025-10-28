Apps
Martes, 28 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
28 de octubre de 2025
GRAVE

Tornquist: detienen a un exconcejal por presunto abuso de menores

El edil, que había sido reeelecto en septiembre pero renunció, fue arrestado por denuncias de que habría abusado sexualmente de cinco niñas. Lo indagarán mañana.

Tornquist: detienen a un exconcejal por presunto abuso de menores
Compartir

Un exconcejal de Tornquist, que renunció a su banca tras estallar el escándalo por la acusación de que habría abusado sexualmente de cinco niñas, fue detenido hoy, y será indagado mañana en la causa en la que se investigan esos presuntos delitos.

Se trata de Matías “Cayu” Rojas, quien ocupaba una banca en el Concejo Deliberante y fue reelecto en los comicios del 7 de septiembre, pero renunció al día siguiente, por pedido del intendente Sergio Bordoni, tras revelarse las múltiples denuncias en su contra.

Rojas, de Unión por la Patria (UxP), prestará declaración indagatoria mañana por la mañana ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) sobre delitos sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca. Está acusado de cuatro casos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante.

El lunes de la semana pasada se hizo la prueba de cámara Gesell para que las chicas supuestamente abusadas contaran los episodios, y con ese elemento en mano, el fiscal pidió la detención del exedil.

Las madres de las niñas que habrían sufrido abusos por parte de Rojas le reclaman al municipio que brinde asistencia psicológica para las chicas.

En una entrevista que brindó a poco de conocerse las denuncias, el exconcejal sostuvo su inocencia. “Yo confío en la Justicia y las cosas van por el camino correcto”, afirmó entonces.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

MEDICIONES

Aura ganadora: la confianza en el gobierno de Javier Milei subió 8,1% en octubre

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 2,10 puntos previo a las elecciones del domingo pasado. Aunque muestra una recuperación respecto de septiembre, aún se mantiene 25% por debajo del promedio de la gestión macrista y con una caída interanual del 13%.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Intendente cargó contra La Cámpora y aseguró que a Axel le conviene despegarse de Máximo

Convocatoria urgente en la UCR bonaerense: buscan normalizar la conducción

PJ bonaerense: la batalla que recrudece con fuego cruzado y danza de nombres

La derrota, la interna que se reavivó y los desafíos financieros que enfrenta Kicillof

Legisladores opositores piden una ley para implementar la BUP en la Provincia

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET